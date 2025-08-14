На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Очередь на Крымский мост за шесть часов выросла почти в 10 раз

В пробке у Крымского моста со стороны Керчи стоят около 650 машин
Телеграм-канал «КерчьИНФО» ️

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи скопились 648 машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По данным на 6:00, в пробке водителям придется провести более двух часов. При этом со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра ждать не нужно.

В полночь перед пунктом досмотра со стороны Керчи было 70 автомобилей. Однако в дальнейшем пробка каждый час увеличивалась.

11 августа на подъездах к Крымскому мосту тоже образовались многокилометровые автомобильные заторы — в общей сложности в очереди на ручной досмотр стояли более 2 тыс. машин.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

Комментарии
