Водитель на премиальной BMW не давал спать москвичам

«Осторожно, Москва»: водитель BMW терроризировал дрифтом жителей Коммунарки
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, Москва

В Москве водитель премиальной BMW дрифтил и не давал спать местным жителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Мужчина, регулярно разъезжающий по Скандинавскому бульвару на BMW 8-й серии, стоимость которой достигает 17 млн рублей, не дает нормально выспаться уже на протяжении нескольких дней», — рассказали жители Коммунарки.

По их словам, водитель на иномарке выполняет опасные маневры на проезжей части в ночной время, при этом громко «газует». Одна из жительниц отметила, что это происходит после двух часов ночи, от звуков просыпаются люди, которым утром идти на работу.

По информации канала, пострадавшие жители Коммунарки собираются написать на водителя коллективную жалобу в ГИБДД. Люди хотят привлечь автомобилиста к ответственности.

До этого сообщалось, что в городе Долгопрудном Московской области автомобиль врезался в остановку с людьми. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее в Красноярском крае на видео попало, как грузовик влетел в пенсионерку.

