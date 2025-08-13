Водитель на премиальной BMW не давал спать москвичам

В Москве водитель премиальной BMW дрифтил и не давал спать местным жителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Мужчина, регулярно разъезжающий по Скандинавскому бульвару на BMW 8-й серии, стоимость которой достигает 17 млн рублей, не дает нормально выспаться уже на протяжении нескольких дней», — рассказали жители Коммунарки.

По их словам, водитель на иномарке выполняет опасные маневры на проезжей части в ночной время, при этом громко «газует». Одна из жительниц отметила, что это происходит после двух часов ночи, от звуков просыпаются люди, которым утром идти на работу.

По информации канала, пострадавшие жители Коммунарки собираются написать на водителя коллективную жалобу в ГИБДД. Люди хотят привлечь автомобилиста к ответственности.

