Стало известно, куда уехал водитель, который врезался в толпу людей в Новосибирске

ТАСС: водитель, дважды наехавший на толпу в Новосибирске, уехал в Казахстан

Водитель, который пытался на самосвале наехать на группу людей в Новосибирске, после инцидента скрылся в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 11.08.2025 подозреваемый покинул территорию Российской Федерации и скрылся на территории Казахстана», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 10 августа в Новосибирске около 5 утра на улице Петухова, 79Б. Водитель самосвала Howo дважды намеренно сдал задним ходом в толпу людей, стоявших на крыльце кафе-бара.

«Причиной поступка стала месть за драку, в ходе которой, по предварительной информации, был избит его знакомый. К счастью, несмотря на пугающие кадры, обошлось без пострадавших — повреждены лишь козырек, крыльцо и стены этого заведения», — сообщал канал «АСТ-54. Black».

Позже стало известно, что мужчину объявили в международный розыск.

