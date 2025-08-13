«Пнул ее ногой»: петербуржец напал на пенсионерку на проезжей части и попал на видео

В Петербурге на видео попало, как мужчина пнул пенсионерку на дороге

В Санкт-Петербурге мужчина напал на женщин на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Мужчина напал на пожилую женщину, пнул ее ногой и ударил по лицу на Крестовском острове», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина подходит к двум женщинам, одну из которых ударяет по голове, вторую – пинает. Пострадавшие начинают убегать, но нарушитель догоняет их и толкает на проезжую часть. После ударов женщины встают и убегают.

По информации канала, дочь пострадавшей женщины написала заявление в полицию, после чего правоохранители задержали нарушителя. При этом возбуждать уголовное дело не стали, поскольку не нашли нарушений в действиях мужчины.

До этого сообщалось, что в Архангельске пассажиры подрались в общественном транспорте. Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На опубликованных кадрах видно, как мужчина несколько раз ударяет пассажира, который наносит своему оппоненту ответные удары, а после распыляет в лицо перцовый баллончик.

Ранее правоохранители серьезно поговорили с Выксунским онанистом из автобуса.