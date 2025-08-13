В России рухнули продажи автомобилей Aurus

В июле 2025 год в России было продано три автомобиля Aurus, что на 62,5% меньше, чем в июле 2024 года. Об этом говорится в статистике, опубликованной «АСМ-Холдинг».

При этом, несмотря на месячное падение Aurus демонстрирует рост за семимесячный период: 132 «Ауруса» - объём вырос в два раза в годовом выражении.

До этого стало известно, что в России могут начаться коммерческие продажи минивэнов Aurus Arsenal, которые сейчас используются только в правительственном гараже особого назначения (ГОН).

Габаритная длина минивэна Aurus Arsenal — 5980 мм, колесная база — 3550 мм. Салон минивэна рассчитан на восемь человек. Он оснащается мотором V8 мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили взять в аренду Aurus Komendant.