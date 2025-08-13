Стала известна личность водителя, который наехал на толпу людей в Новосибирске

ТАСС: водитель, дважды наехавший на толпу людей в Новосибирске, сбежал из России

Водитель, который наехал на людей в Новосибирске, покинул территорию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона. Мужчину объявили в международный розыск.

«Обвиняемый является гражданином иностранного государства, находится в межгосударственном розыске, судом в отношении [Эльчина] Джаннатова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца со дня его фактического задержания на территории России», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 10 августа около 5 утра на улице Петухова, 79Б. Водитель самосвала Howo дважды намеренно сдал задним ходом в толпу людей, стоявших на крыльце кафе-бара.

«Причиной поступка стала месть за драку, в ходе которой, по предварительной информации, был избит его знакомый. К счастью, несмотря на пугающие кадры, обошлось без пострадавших — повреждены лишь козырек, крыльцо и стены этого заведения», — сообщает канал «АСТ-54. Black».

