Москвичи разлетелись по проезжей части после жесткого ДТП, и это попало на видео

В Москве мотоцикл врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, пересечение Комсомольского проспекта и улицы Хамовнический Вал», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в боковую часть черного автомобиля, от удара пассажир машины и байкер подлетают в воздух, переворачиваются и приземляются на проезжую часть. От удара автомобильные детали разлетаются по дороге.

По информации канала, инцидент произошел второго августа, но видеозапись появилась только сейчас. В результате произошедшего мотоциклист и пассажир автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Белореченском районе Краснодарского края столкнулись «УАЗ Патриот» и Audi A4. На кадрах видно, что «УАЗ Патриот» получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, а его детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что в момент столкновения иномарка вылетела с проезжей части. На место аварии прибыли медики и спасатели.

Ранее в Москве сотрудник МВД за рулем Jaguar спровоцировал ДТП.

