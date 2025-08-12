Кульбит москвича после удара Mercedes попал на видео

В Москве на видео попало сальто байкера после удара Mercedes

В Москве байкер врезался в белый Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Белый Mercedes с номерами «666» столкнулся с мотоциклом на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Косыгина», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автомобиль, от удара байкер подлетает в воздух, несколько раз переворачивается и падает на проезжую часть.

По информации канала, мотоциклист получил тяжелые травмы. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

