Автомобили разлетелись по МКАД, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как машины разлетелись после столкновения

В Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«ДТП на 32 км МКАД», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как синий автомобиль врезается в белую легковую машину, водитель которой собирается повернуть. От удара автомобили разлетаются в разные стороны, при этом синяя машина сбивает знак и выезжает с проезжей части, а легковой автомобиль двигается через несколько полос и останавливается.

До этого сообщалось, что в Белореченском районе Краснодарского края столкнулись «УАЗ Патриот» и Audi A4. Очевидцы запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах заметно, что «УАЗ Патриот» получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, а его детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что в момент столкновения иномарка вылетела с проезжей части. На место аварии прибыли медики и спасатели.

Ранее появилось видео, на котором школьник на электросамокате упал под автобус в Москве.