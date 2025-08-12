В России рухнули продажи автомобилей УАЗ

В июле 2025 года в России было продано 1,73 тыс. новых автомобилей УАЗ, что на 28% меньше, чем в июле 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Наибольший объем продаж в середине лета пришелся на семейство коммерческих машин СГР, чей результат составил 838 единиц. Внедорожник УАЗ «Патриот» выбрали 620 покупателей. Далее следуют легкий грузовик «Профи» (280 ед.) и «Пикап» (253 ед.). Замыкает пятерку лидеров внедорожник «Хантер» с показателем 24 экземпляра.

Всего за период с января по июль 2025 года россияне купили 11,5 тыс. новых УАЗов. Это на 34% меньше, чем за 7 месяцев 2024 года.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

