Крупное ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

В Лефортовском тоннеле в Москве частично перекрыто движение из-за ДТП
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП, сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле. Байкера осматривают медики», — сообщает канал.

Отмечается, что после ДТП перекрыто 2 полосы в Лефортовском тоннеле.

До этого сообщалось, что в Московской области у легкового автомобиля оторвало крышу в момент столкновения с большегрузом. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла и отсутствует крыша. На фотографии также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В результате ДТП водитель, его жена и трехмесячный внук получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее три автомобиля сгорели дотла в центре Хабаровска.

