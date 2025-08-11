На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Машину местной жительницы в Подмосковье облили кислотой

В Подмосковье машину местной жительницы залили кислотой
true
true
true
close
Telegram-канал «360 ЧП»

Автомобиль местной жительницы в Подмосковье облили кислотой. Об этом сообщает «360 ЧП».

«Жительница деревни Михали (Егорьевск, МО) Нина столкнулась с жестоким вандализмом. Ночью с 9 на 10 августа ее припаркованный автомобиль облили едкой жидкостью», — сообщает канал.

Приехавшие оперуполномоченные и криминалисты зафиксировали ущерб, но решение об экспертизе вызвало вопросы. Пострадала только машина Нины — соседние авто не тронули. Следы вели влево от багажника. Дело передали участковому, но, по словам женщины, результатов пока нет.

До этого сообщалось, что в Москве ночью сгорели два автомобиля на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят две припаркованные машины. На записи также заметно, что на место возгорания прибыли спасатели.

По словам очевидцев, сначала все было тихо, но после прогремели три взрыва, а у автомобилей на парковке сработала сигнализация.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы грузовик задел высоковольтные провода и воспламенился.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами