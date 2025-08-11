Машину местной жительницы в Подмосковье облили кислотой

Автомобиль местной жительницы в Подмосковье облили кислотой. Об этом сообщает «360 ЧП».

«Жительница деревни Михали (Егорьевск, МО) Нина столкнулась с жестоким вандализмом. Ночью с 9 на 10 августа ее припаркованный автомобиль облили едкой жидкостью», — сообщает канал.

Приехавшие оперуполномоченные и криминалисты зафиксировали ущерб, но решение об экспертизе вызвало вопросы. Пострадала только машина Нины — соседние авто не тронули. Следы вели влево от багажника. Дело передали участковому, но, по словам женщины, результатов пока нет.

До этого сообщалось, что в Москве ночью сгорели два автомобиля на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят две припаркованные машины. На записи также заметно, что на место возгорания прибыли спасатели.

По словам очевидцев, сначала все было тихо, но после прогремели три взрыва, а у автомобилей на парковке сработала сигнализация.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы грузовик задел высоковольтные провода и воспламенился.