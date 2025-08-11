На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый УАЗ «Патриот» сломался на МКАДе через 20 км после покупки

Новый внедорожник УАЗ «Патриот» сломался на МКАДе через 20 км после покупки. Об этом сообщает Telegram-канал RTVI. Проблемы, как заявил собственник машины Алексей, появились в трансмиссии.

«Я позвонил менеджеру. Он сказал — все нормально, такое бывает, раздатка новая, что-то не разработалось, раз все включилось, езжайте. Уже на Волгоградском проспекте история повторилась. Опять звонок менеджеру, опять рекомендации подергать раздатку, в общем все по кругу. Дальше это стало повторяться чаще и чаще — не каждые 20 километров, а каждые 10», — сказал Алексей.

Отмечается, что через два месяца у автомобиля с пробегом 1500 км сломался двигатель — пришлось менять головку блока цилиндров в сборе на новую.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что в автомобилях Volvo нашли серьезную неисправность.

