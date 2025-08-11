Новый УАЗ «Патриот» сломался на МКАДе через 20 км после покупки

Новый УАЗ «Патриот», вышел из строя через 20 км после покупки и попал на видео

Новый внедорожник УАЗ «Патриот» сломался на МКАДе через 20 км после покупки. Об этом сообщает Telegram-канал RTVI. Проблемы, как заявил собственник машины Алексей, появились в трансмиссии.

«Я позвонил менеджеру. Он сказал — все нормально, такое бывает, раздатка новая, что-то не разработалось, раз все включилось, езжайте. Уже на Волгоградском проспекте история повторилась. Опять звонок менеджеру, опять рекомендации подергать раздатку, в общем все по кругу. Дальше это стало повторяться чаще и чаще — не каждые 20 километров, а каждые 10», — сказал Алексей.

Отмечается, что через два месяца у автомобиля с пробегом 1500 км сломался двигатель — пришлось менять головку блока цилиндров в сборе на новую.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что в автомобилях Volvo нашли серьезную неисправность.