Названы самые популярные пикапы в России

В России по итогам недели с 4 по 10 августа 2025 года было реализовано 364 новых пикапа, что составляет 1,3% от общего объема продаж легковых машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первое место в списке самых популярных пикапов занимает JAC T9. За отчетный период было продано 46 таких автомобилей. На втором месте пикап Great Wall Poer. Его показатель составил 44 реализованных экземпляра. Третью и четвертую строчки поделили между собой модели Changan Hunter Plus и УАЗ «Пикап», имеющие равные продажи (по 38 шт.). Замкнул топ-5 пикап RAM 1500 с результатом в 33 единицы.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.