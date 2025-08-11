На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Столичных водителей предупредили об ухудшении погоды

Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погоды
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Департамент транспорта Москвы выступил с заявлением об ухудшении ситуации на столичных автотрассах. Об этом автомобилистов предупредили в Telegram-канале ведомства.

«По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в Москве ожидаются кратковременный дождь с грозой и ветер до 17 м/с», — сообщили в ведомстве.

Водителей призвали соблюдать дистанцию и не превышать скорость, не отвлекаться на общение по гаджетам во время движения автомобиля, а также не делать резких маневров и не парковаться под шаткими конструкциями.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого рассказал, что погода в Москве во второй декаде августа будет прохладнее, чем в первой, а дожди будут идти чаще.

Он отметил, что, скорее всего, вторая декада последнего месяца лета закончится «с небольшой температурной аномалией», величина которой составит около полградуса.

Синоптик добавил, что разброс дневных температур прогнозируется в диапазоне от плюс 19 до плюс 25 градусов.

Ранее россиянам рассказали, может ли ГИБДД наказать за катание на сапборде по затопленной дороге.

