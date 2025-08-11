Названы 6 автомобилей с надежными двигателями

Журнал Autocar перечислил автомобили, покорившие отметку в миллион километров на одометре без капремонта.

Первым в списке оказался японский седан Lexus LS 400 1996 года выпуска, оснащенный 4,0-литровой бензиновой «восьмеркой» Toyota 1UZ-FE. С момента выпуска машина проехала 1,6 млн километров. Далее следует Saab 900 SPG 1989 года — на одометре этой машины1,5 млн километров.

Также отметку 1,5 млн километров преодолел седан Honda Accord четвертого поколения, выпущенный в 1990 году. Он оснащен 2,2-литровым бензиновым двигателем F22A.

Далее следует Chevrolet Silverado 1991 года (1,5 млн километров), Hyundai Elantra 2013 года (1,5 млн километров) и BMW 325i 1990 года выпуска (1 млн километров).

