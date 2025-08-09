«Легла поперек»: фура перевернулась и перекрыла дорогу в Ленобласти

В Ленобласти на видео сняли перевернувшуюся фуру, затруднившую движение

В Ленинградской области фура перевернулась на проезжей части и затруднила движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Фура легла поперек дороги перед Русско-Высоцким в Ломоносовском районе — движение в сторону Ленобласти оказалось полностью перекрыто. На трассе «Нарва» собралась серьезная пробка», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах заметно, как фура лежит на проезжей части, при этом рядом с поврежденным транспортом лежит поваленный столб. Далее на следующей записи заметно, что в результате ДТП образовалась автомобильная пробка.

По информации канала, после инцидента грузовик увезли, за контейнером приехал новый тягач.

