Во Владивостоке троллейбус врезался в бетонный блок

Во Владивостоке троллейбус врезался в бетонный блок, есть пострадавшие пассажиры
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке троллейбус с пассажирами врезался в бетонный блок, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, инцидент произошел на Некрасовской улице. Возле виадука троллейбус внезапно влетел в ограждение, из-за чего кабина и передняя дверь разбились, люди получили сильные ушибы и ссадины.

Полиция уже проводит проверку по факту случившегося.

5 августа автобус, ехавший из Луганска в Москву, врезался в опору пункта взимания платы в Тульской области. В салоне в тот момент находились 48 пассажиров. В результате ДТП пострадали 39 человек, в том числе пятеро детей.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что пострадавших доставили в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска, им оказывается необходимая медицинская помощь. Для остальных пассажиров организовали пункт временного размещения, людей обеспечили горячим питанием.

Ранее в Подмосковье пассажирский автобус врезался в легковушку.

