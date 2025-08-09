На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Осталась без руки»: приморка получила серьезные травмы в ДТП, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попало, как мотоциклист на скорости влетел в машину
Во Владивостоке мотоциклист врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«9 августа около 00.05 неустановленный водитель мотоцикла Kawasaki, двигаясь от проспекта 100-летия Владивостока в направлении улицы Полетаева, не справился с управлением и допустил наезд на леерное ограждение, после чего столкнулся с автомобилем Mitsubishi RVR», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл, на котором едут два человека, на большой скорости врезается в проезжающий автомобиль. От удара байкеры отлетают в сторону, идет дым. На записи также заметно, как детали от транспорта разлетаются по проезжей части.

По информации канала, в результате ДТП мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, а его пассажирка осталась без руки и ноги. В настоящее время женщина находится в реанимации, ее личность до сих пор не установлена.

Ранее последние секунды перед жестким лобовым тараном Toyota попали на видео.

