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Тайский таксист снял на видео интимный акт россиян

В Таиланде таксист снял на видео интим россиян
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Тайский таксист пожаловался на российскую пару за интим в его автомобиле, сообщает SHOT.

«Психологическую травму получил владелец моторикши по имени Сомнук Чанагун: он утверждает, что такой порнхаб лайв продолжался на его сиденье целый час, пока он вез клиентов из Патонга на пляж Сурин. Перевозчик уверяет, что они были из России», — сообщает канал.

Сомнук заявил, что сыт по горло развязными туристами, и призвал всех отдыхающих держать себя в руках.

До этого в Петербурге женщина лишилась мобильного телефона после секса на капоте припаркованного авто. После этого она обвинила любовника в изнасиловании.

Судя по видео, все происходило на капоте автомобиля Lada Largus.

Оскорбленная женщина обратилась в полицию — сообщила об изнасиловании, а заодно и пропаже вещей.

Ранее сообщалось, что мигрант изнасиловал москвичку в припаркованном автомобиле.

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