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Выяснилось, что таксист-мигрант хотел изнасиловать девушку в подъезде в Башкирии

Таксист-мигрант хотел изнасиловать девушку в подъезде в Башкирии
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Кадр из видео/Telegram-канал «Подслушано Салават»

В Башкирии таксист-мигрант пытался изнасиловать девушку в подъезде ее дома. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на МВД.

«В Салавате приезжий ямщик довез домой девушку на своей черной «Гранте», но не смог удержаться и, когда пассажирка заходила в подъезд, выскочил из брички, бросившись за ней», — говорится в сообщении.

По информации источника, россиянка отошла в сторону и попыталась прогнать нарушителя, но он последовал за ней в подъезд и головой ударил девушку о железную дверь. После произошедшего девушке удалось скрыться.

Также сообщается, что пострадавшая написала заявление в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника в городе.

Кроме того, видео, которое запечатлела уличная камера, девушка выложила в своих социальных сетях. На кадрах видно, как таксист пытается проникнуть в подъезд, толкает пассажирку в сторону и держит дверь.

Ранее россиянка на шпильках избила водителя на проезжей части, и это попало на видео.

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