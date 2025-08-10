В пробках у Крымского моста застряли более 1,5 тысячи автомобилей

Число автомобилей в очередях на подходах к Крымскому мосту превысило 1,5 тысячи. Информация об этом появились в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«12:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1185 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 340 транспортных средств. Время ожидания около часа»,— сообщает канал.

Таким образом, в пробках застряли 1525 автомобилей.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее в России для пассажиров общественного транспорта предложили ввести новый штраф.