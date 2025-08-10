На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый популярный китайский автомобиль с пробегом в России

Haval Jolion стал самым популярным китайским авто с пробегом в России
Haval

В России в 1 полугодии 2025 года жители страны купили 114,5 тыс. подержанных легковых автомобилей китайских марок, что на 42% больше, чем в январе – июне 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по продажам находится Haval Jolion, показатель которого в 1 полугодии составил 5,1 тыс. единиц. Далее следует Geely Coolray (4,3 тыс. ед.). Третье место занимает Chery Tiggo (3,5 тыс. ед.).

Кроме них, в пятерку лидеров «китайского» сегмента на вторичном рынке РФ вошли Geely Monjaro и Haval F7 (3,3 тыс. и 3,1 тыс. ед. соответственно).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

