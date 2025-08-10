Более 500 машин застряли в очередь на Крымский мост

В очередь на Крымский мост со стороны Тамани встали 587 автомобилей

В очередь на Крымский мост со стороны Тамани встали 587 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 587 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

При этом очереди со стороны Керчи нет, следует из публикации.

7 августа число автомобилей в очередях на подходах к Крымскому мосту составило почти 4 тысячи. Так, в очереди со стороны Тамани находились 2070 транспортных средств, а со стороны Керчи — 1632 машины.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее Shaman и Лепс устроили концерт на Крымском мосту.