У «Авиапарка» в Москве столкнулись курьер и мотоциклист, есть жертвы

В ДТП с электровелосипедом на Ходынском бульваре погибли два человека

В Москве на Ходынском поле у «Авиапарка» произошло смертельное ДТП с участием курьера службы доставки. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица аварии.

По ее словам, ДТП случилось на улице Авиаконструктора Микояна, около дома 14. Там столкнулся мотоциклист и курьер службы доставки. На снимках с места происшествия тела погибших накрыты черными пакетами.

«Раскидало доставщиков, с летальным исходом, куча ментов, перекрыто все», — описала очевидица место столкновения.

Находящиеся поблизости автомобилисты добавили, что въезд в «Авиапарк» перекрыли, а движение транспорта в этом районе было затруднено.

Позднее в столичной прокуратуре уточнили, что у «Авиапарка» столкнулись электровелосипед и мотоцикл. Последний после этого наехал на столб. При этом погибли водитель и пассажир мотоцикла, а ехавший на электровелосипеде курьер был госпитализирован.

В прошлом месяце в Петрозаводске курьер на мопеде на перекрестке набережной Гюллинга и улицы Луначарского перелетел через автомобиль в момент ДТП. На кадрах с уличной камеры было видно, как доставщик врезался в красную машину. От удара мужчина подлетел в воздух, перевернулся, влетел в железное ограждение и упал на землю.

Ранее в Твери ВАЗ-2114 «разлетелся на кусочки» после ДТП с большегрузом.