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В Твери ВАЗ-2114 «разлетелся на кусочки» после ДТП с большегрузом, и это попало на видео

В Твери на видео попало, как ВАЗ-2114 отлетел от удара большегруза

В Тверской области большегруз врезался в ВАЗ-2114. Об этом сообщает Telegram-канал «Тверь. Происшествия».

«Жуткая авария в Вышнем Волочке: «Четырка» буквально разлетелась на куски. На данный момент информация о пострадавших отсутствует», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происходящего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как большегруз врезается в остановившийся ВАЗ-2114, от удара легковая машина отлетает и задевает проезжающий автомобиль. Кроме того, в момент столкновения запчасти разлетаются по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Москве неизвестные украли из автомобиля 1,5 млн рублей, которые курьер вез мошенникам. На кадрах видно, как люди открывают автомобиль, что-то забирают и убегают.

По информации источника, затем стало известно, что пострадавшим является курьер, который перевозил деньги, выманенные у 53-летнего москвича мошенниками. Так, сотрудники правоохранительных органов задержали водителя.

Ранее пожилая москвичка с палкой шла по проезжей части среди автомобилей.

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