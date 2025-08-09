«Женщину ранило»: на видео попало, как обломки БПЛА рухнули на машины

На Кубани на видео попало, как обломки БПЛА упали на автомобили

В городе Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«В одном из автомобилей была женщина, которую ранило. Остальные прохожие успели скрыться. Осколками посекло стены и двери магазина», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как люди начинают убегать и через несколько секунд слышен взрыв.

