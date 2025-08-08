На западе Москвы закроют движение 9 августа

На западе Москвы 9 августа перекроют движение автотранспорта. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telergam-канале.

«Будет временно закрыто движение для транспорта на улице Крылатская в связи с проведением Чемпионата России по триатлону. Движение будет закрыто с 07:00 до 13:00: на улице Крылатская от дома 2А до дома 14; в местном проезде между домом 2А и домом 2, с. 2 по улице Крылатская», — говорится в публикации.

Кроме того, ночью 9 августа до окончания мероприятия на указанных участках нельзя будет припарковаться.

До этого сообщалось, что массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Кроме того, автомобиль ГИБДД попал в аварию на Московской кольцевой автомобильной дороге.

Ранее толпа москвичей шла по проезжей части после ДТП и попала на видео.