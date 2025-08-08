На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На западе Москвы закроют движение 9 августа

На западе Москвы 9 августа закроют движение автомобилей
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

На западе Москвы 9 августа перекроют движение автотранспорта. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telergam-канале.

«Будет временно закрыто движение для транспорта на улице Крылатская в связи с проведением Чемпионата России по триатлону. Движение будет закрыто с 07:00 до 13:00: на улице Крылатская от дома 2А до дома 14; в местном проезде между домом 2А и домом 2, с. 2 по улице Крылатская», — говорится в публикации.

Кроме того, ночью 9 августа до окончания мероприятия на указанных участках нельзя будет припарковаться.

До этого сообщалось, что массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Кроме того, автомобиль ГИБДД попал в аварию на Московской кольцевой автомобильной дороге.

Ранее толпа москвичей шла по проезжей части после ДТП и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами