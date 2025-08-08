На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ попытались использовать дома на колесах для запуска БПЛА в России

SHOT: ВСУ хотели использовать дома на колесах для запуска дронов в РФ
Inna Varenytsia/Reuters

В двух регионах РФ Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались использовать пикапы–дома на колесах для запуска БПЛА. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Украинские военные планировали осуществить запуск FPV-дронов из пикапов с домами на колесах в Ростовской и Саратовской областях. ВСУ планировали ударить по объектам в разных регионах России по аналогии с тем, как атаковали аэродромы 1 июня. Однако силовики сумели предотвратить атаку», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с надписями на украинском языке нанесли удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, военным комиссариатам) в Днепропетровской области.

По информации журналистов, 7 августа атаке подвергся ТЦК в Самарском районе Днепра (до 2016 года — Днепропетровск). В результате военному комиссариату пришлось приостановить работу.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину с луганскими коммунальщиками.

