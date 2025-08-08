Китайские Ora и Wey пока что не уйдут из России из-за низких продаж

Great Wall: сейчас не планируется выводить из России бренды Ora и Wey

Концерн Great Wall Motor (GWM) не планирует выводить с российского рынка автомобильные бренды Ora и Wey. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского представительства GWM.

«Компания GWM продолжает продажи премиальных гибридных автомобилей Wey в дилерских центрах Tank. На сегодняшний день компания не рассматривает сценарий остановки продаж. Автомобили Ora для покупки доступны по предварительному заказу также в дилерских центрах Tank», — рассказали в пресс-службе GWM.

В компании добавили, что российским клиентам в полном объеме доступно послепродажное обслуживание этих автомобилей.

По данным «Автостат Инфо», за I полугодие 2025 года в России встали на учет менее 300 автомобилей Ora и 1,1 тыс. — Wey. О китайских марках с низкими продажами и их возможном уходе с российского рынка читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что завод Haval в Тульской области в августе временно остановит работу.