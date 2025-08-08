Какие китайские автобренды могут покинуть российский рынок?

Несколько китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок на фоне низких продаж, рассказали «Газете.Ru» опрошенные дилеры и эксперты. По их словам, маркам, которые не продают хотя бы 200 машин в месяц, грозит развал дилерской сети из-за нерентабельности. Какие компании могут столкнуться с проблемами — в нашем материале.

У автомобильных брендов с низкими продажами в России может развалиться дилерская сеть, предупреждают опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка и эксперты. По итогам первого полугодия 2025-го в стране насчитывается более 10 официально работающих брендов, которым удалось реализовать менее 1,2 тыс. машин.

С января по июнь 2025 года включительно на учет в России встало всего 32 автомобиля калининградской марки «Амберавто» — против 42 за аналогичный период прошлого года. А продажи машин китайской марки DFSK составили 398 единиц — против 99 годом ранее, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат Инфо», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

close Амберавто

За прошедшие полгода на учет поставлено всего 765 легковых машин китайского автоконцерна FAW (под марками Bestune), годом ранее их число составляло 3,4 тыс. единиц.

Менее сотни автомобилей реализовала марка Forthing. У китайской Haima дела идут еще хуже — поставлено на учет 27 новых машин (годом ранее было 29), у бренда MG — 167.

Слабо продаются компактные электромобили Ora и гибридные кроссоверы Wey, которые вывел на российский рынок концерн Great Wall Motor. За первое полугодие реализовано менее 300 автомобилей Ora и 1,1 тыс. — Wey.

close ORA

У китайской марки Livan с января по июнь на учет в ГИБДД встало 744 автомобиля против 1,7 тыс. годом ранее. А производящаяся на «Автоторе» марка Kaiyi продала за полгода 3,3 тыс. машин против 3,7 тыс. годом ранее.

Кто под угрозой

Марки, которые не продают хотя бы 200 автомобилей в месяц, фактически оказываются вне рентабельности бизнеса, объяснила гендиректор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

«Исходя из среднерыночных затрат на логистику, хранение, маркетинг, запуск сервисного подразделения, дилерскую инфраструктуру, точку безубыточности для новых брендов массового сегмента в России можно оценить в как минимум 200 автомобилей в месяц — то есть от 2000 единиц в год», — рассказала Акимова «Газете.Ru».

По ее словам, среди марок, которые еще заявлены в публичном пространстве, но демонстрируют крайне слабую динамику: BAW с 40 проданными автомобилями за семь месяцев 2025 года при сильном снижении продаж в июле, а также HiPhi, Skywell, Yangwang, Lotus, Nio и Venucia с крайне низкими объемами реализации — от 14 до 35 автомобилей с начала года.

close Venucia

Слабые и нерентабельные продажи становятся причиной закрытия дилерских центров по инициативе самих дилеров, это в конечном итоге может привести к выходу ряда марок с российского рынка , предупредил замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

«Сегодня отчетливо проявились две тенденции. Основная в том, что более слабые шансы удерживать свою долю продаж на рынке РФ имеют те автопроизводители из Китая, которые занимаются чистым импортом и не инвестируют в локальное производство. И вторая тенденция, уже четко просматриваемая: дилеры стали менее подвержены давлению марок на объемные выкупы машин», — подчеркнул Тюктеев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если шоурум продает в месяц менее 40 новых автомобилей средней стоимостью менее 2,5 млн рублей — это индикатор низких продаж, балансирующих на грани рентабельности. Продолжительность такой ситуации в один год уже считается критичной из-за необходимости обслуживать кредиты.

close Спортивный седан Kaiyi Виталий Белоусов/РИА Новости

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов назвал успехом продажу не менее 70–80 автомобилей в месяц на один шоурум. Если продается 40–50 штук — это работа «в ноль», а если меньше — наступают убытки, пояснил он.

«Что касается брендов, которые могут покинуть рынок. Здесь уместно говорить не в таком формате. Они могут и не уходить сами, просто дилерская сеть может развалиться. Например, марка Kaiyi. Очень много дилеров этот бренд потерял в последнее время. И, конечно, ничего хорошего это не сулит. Просто не будет точек реализации товара, а дополнительно инвестировать никто не будет готов. И тогда все может закончиться без решения об уходе», — заявил Иванов «Газете.Ru».

Кто останется

В пресс-службе Kaiyi сообщили, что бренд не собирается сворачивать свою работу в России, а в продаже есть машины 2025 года выпуска.

«Информация об уходе марки Kaiyi из России не соответствует действительности. В настоящий момент модельный ряд семейства Kaiyi в России представлен седаном Kaiyi E5, компактными городскими кроссоверами Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro, а также флагманским кроссовером Kaiyi X7. Объем продаж марки достиг 1271 единиц по итогам июля 2025 года . В продаже также присутствуют модели, произведенные в 2025 году», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе бренда.

Устойчивость бренда на рынке определяют в том числе локализация производства, господдержка, участие в альянсах с другими брендами, стабильный канал поставок, сервисная инфраструктура и склады запчастей, объяснила Татьяна Акимова из «Автомаркетолога».

«Среди брендов с продажами до 200 машин за полгода, но с признаками стратегического интереса к РФ, можно выделить BAW и BAIC. Их присутствие может быть экономически нецелесообразным в краткосрочной перспективе, однако оно обеспечено за счет политической воли или государственной поддержки», — заключила она.