Собянин объявил о важном изменении для водителей с 1 сентября

В Москве изменятся правила пользования каршерингом с 1 сентября — верификация пользователей будет проходить через Mos ID. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, впоследствии это позволит запрещать ездить на каршеринге водителям, которые регулярно нарушают ПДД, а также быстрее устанавливать их личность в случае ЧС.

До этого Собянин сообщал, что в Москве на месте монорельса будет создан круглогодичный парк.

Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тыс. кв. м с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы. При этом, в память о монорельсе, в парке оставят несколько вагонов, рассказал мэр Сергей Собянин. Парковое пространство свяжет пять районов. Ожидаемая посещаемость — до 20 тыс. человек в день.

Ранее россиянка на каршеринге протаранила машину МЧС.