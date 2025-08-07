Маньяк выбросил амурчанку с зашитым ртом и отрезанной грудью на обочину дороги

В Амурской области маньяк выбросил на обочину дороги женщину с зашитым ртом

В Амурской области маньяк зашил рот женщине, отрезал ей грудь и выбросил на обочину дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«55-летняя местная жительница выпивала с приятелем. В какой-то момент речь зашла про Украину. <…> Вспыхнул конфликт, неадекват связал несчастную, заштопал ей губы и отрезал грудь, затем добил женщину ножом», — говорится в сообщении.

По информации канала, спустя двое суток мужчина вынес амурчанку на обочину дороги, где ее обнаружили очевидцы. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что глава крупнейшей в РФ компании по производству бронестекол Максюков разбился на Porsche. Травмы, которые получил водитель в момент аварии, оказались несовместимыми с жизнью. На опубликованной в сети фотографии с последствиями аварии заметно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины полностью смят кузов, выбиты стекла и отсутствует крыша.

Ранее Cadillac с москвичом влетел в здание.