Глава крупнейшей в РФ компании по производству бронестекол разбился на Porsche

Mash: глава крупнейшей в РФ компании по производству бронестекол погиб в ДТП

Руководитель крупнейшей в России компании по производству бронестекол погиб в автомобильной аварии во Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.l

«Porsche Михаила Максюкова вылетел на встречку на трассе Р-132 и столкнулся с фурой. 44-летний Максюков ехал из Гусь-Хрустального во Владимир», — говорится в сообщении.

По информации канала, авария произошла в районе деревни Бабино. Мужчина на Porsche врезался в большегруз. Травмы, которые получил Максюков в момент аварии, оказались несовместимыми с жизнью. На опубликованной в сети фотографии с последствиями аварии заметно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины полностью смят кузов, выбиты стекла и отсутствует крыша.

Также сообщается, что Михаил Максюков был директором компании по производству бронестекол и депутатом Заксобрания. Компания «Магистраль» участвовала в создании проектов Выстрел», «Кортеж», «Платформа», «Тигр», «Тайфун», УРАЛ-ВВ.

