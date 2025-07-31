У Крымского моста в пробках застряло более тысячи автомобилей

На подходах к Крымскому мосту застряло более тысячи автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий оперативную ситуацию на Крымском мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 160 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 859 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в публикации.

Таким образом, на 13:00 31 июля в пробках застряли 1019 автомобилей.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в социальных сетях призывал разрушить Крымский мост.

Ранее авария с грузовиком парализовала движение на юго-востоке Москвы.