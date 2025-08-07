Видео: москвич на Mazda на скорости влетел в столб

В Москве водитель на Mazda влетел в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Водитель Mazda на Сумской улице не справился с управлением и врезался в столб, который в результате упал на газон. Шофер решил не дожидаться ГАИ и скрылся с места аварии», — говорится в сообщении.

В сети появились кадры с последствиями инцидента. На записи видно, что в результате столкновения столб упал на газон. Автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит капот и бампер, при этом в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на место столкновения приехали сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Красном селе Ленинградской области машина с пьяным водителем врезалась в остановку. На кадрах заметно, как белый легковой автомобиль на большой скорости врезается в остановку с людьми, от удара прохожие отлетают в сторону, а машина влетает в столб.

Ранее сахалинец на Toyota Land Cruser бросил раненых детей в перевернутой машине.