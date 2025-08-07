На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автоэксперт назвал способы для снижения риска появления ржавчины на машине

Автоэксперт Попов: воск поможет снизить риск появления ржавчины на машине
isaravut/Shutterstock/FOTODOM

Водителям стоит своевременно обрабатывать автомобиль антикоррозийными средствами, чтобы снизить риск появления ржавчины на нем. Об этом «Москве 24» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Так, он посоветовал заказать антикоррозийную обработку кузова и его нижней части в специализированном центре после покупки машины. Кроме того, можно самостоятельно проводить обработку воском.

«Это можно сделать на большинстве моек самообслуживания: там это заключительная операция, за которую нужно немного доплатить. Воск покрывает кузов тонкой жирной пленкой, которая позволяет снизить воздействие внешних факторов, которые вызывают коррозию, – различных песчинок, влаги и так далее», — отметил Попов.

Директор бизнес-юнита ПЭК: TECH — направления по работе со складской техникой и маркетплейса автозапчастей Станислав Чекмарев до этого говорил, что водителям после поездки в ливень или грозу важно тщательно осмотреть автомобиль, чтобы вовремя выявить возможные повреждения. По его словам, в первую очередь стоит уделить внимание крыше, капоту, багажнику и лобовому стеклу. Он предупредил, что даже маленькие сколы от града могут в будущем стать трещиной.

Ранее были названы главные недостатки китайских автомобилей.

