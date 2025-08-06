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Названы главные недостатки китайских автомобилей

Автоэксперт Кадаков: у китайских автомобилей не самая крепкая подвеска
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Виталий Аньков/РИА Новости

Слабыми местами китайских автомобилей являются подвеска и климатическая система. Об этом в беседе с корреспондентом «Татар-информ» сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Слабым звеном» китайских машин служит подвеска. Она не самая крепкая, но все зависит от автомобиля», — скачал Кадаков.

Что касается климатической системы, то они часто недогревают салон даже при установке высокой температуры и плохо справляются с запотеванием стекол, особенно в крайних положениях воздуховодов.

Мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин до этого рассказал «Газете.Ru», что признаками того, что продающийся на рынке автомобиль побывал в воде, являются следы влаги в салоне, окисления на электрических контактах и остатки воды в нише запасного колеса.

Ранее россиянам назвали главные опасности для автомобиля летом.

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