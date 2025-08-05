Автоэксперт рассказал, что проверить в машине после поездки в ливень

Водителям после поездки в ливень или грозу важно тщательно осмотреть автомобиль, чтобы вовремя выявить возможные повреждения. Об этом РИАМО рассказал директор бизнес-юнита ПЭК: TECH — направления по работе со складской техникой и маркетплейса автозапчастей Станислав Чекмарев.

По его словам, в первую очередь стоит уделить внимание крыше, капоту, багажнику и лобовому стеклу. Он предупредил, что даже маленькие сколы от града могут в будущем стать трещиной. Помимо этого, нужно проверить осветительные приборы, поскольку при попадании воды в них они могут стать неисправны.

«Не забудьте про дренажные отверстия под капотом и в дверях: засоренные листьями и грязью, они становятся причиной застоя воды, образованию коррозии, иногда приводит к короткому замыканию электропроводки. Если в салоне ощущается сырость, осмотрите дверные уплотнители — из-за этого со временем они могут потерять герметичность», — добавил Чекмарев.

Автоэксперт порекомендовал осматривать и днище машины, чтобы вовремя убрать мусор, который ускоряет процесс возникновения ржавчины.

Мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин до этого рассказал «Газете.Ru», что признаками того, что продающийся на рынке автомобиль побывал в воде, являются следы влаги в салоне, окисления на электрических контактах и остатки воды в нише запасного колеса.

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