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Мощный пожар на Малом Московском кольце попал на видео

На видео сняли мощный пожар с «Газелью» на Малом Московском кольце
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На Малом Московском кольце очевидцы засняли мощный пожар с автомобилем «Газель». Об этом сообщает «360 ЧП».

«Предварительно, обошлось без пострадавших. Водитель грузовика успел отсоединить тягач до того, как огонь охватил машину. Сейчас пожарные проводят проливку очага возгорания для окончательной ликвидации огня. Причина пожара устанавливается», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как «Газель» охватил большой столб дыма.

До этого в Челябинской области трактор разорвало пополам после жесткого столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что трактор получил серьезны повреждения: транспорт разорвало на две части в момент ДТП. На записи также заметно, что красный автомобиль вылетел с проезжей части. Кроме того, в момент столкновения автомобильные запчасти разлетелись по дороге.

Ранее в Москве электровелосипед попал в жесткое ДТП с автомобилем.

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