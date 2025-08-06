В Москве электровелосипед попал в жесткое ДТП с автомобилем

В Москве на Можайском шоссе столкнулись легковой автомобиль и электровелосипед

В Москве на дублере Можайского шоссе легковой автомобиль столкнулся с электровелосипедом. Об этом столичная прокуратура сообщает в своем Telegram-канале.

«В результате дорожной аварии мужчина, управлявший электровелосипедом, получил травмы и был госпитализирован. Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в публикации.

До этого в Челябинской области трактор разорвало пополам после жесткого столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что трактор получил серьезны повреждения: транспорт разорвало на две части в момент ДТП. На записи также заметно, что красный автомобиль вылетел с проезжей части. Кроме того, в момент столкновения автомобильные запчасти разлетелись по дороге.

Ранее трое россиян попали в ДТП из-за украинки.