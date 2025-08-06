«Страшная авария»: разорванный пополам трактор попал на видео после жесткого ДТП

В Челябинской области на видео сняли трактор, разорванный на части после ДТП

В Челябинской области трактор разорвало пополам после жесткого столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Страшная авария произошла около полудня на дороге Шершни-Северный. По данным областной ГАИ, 62-летний водитель трактора выезжал со второстепенной и не уступил дорогу Фольксвагену», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что трактор получил серьезны повреждения: транспорт разорвало на две части в момент ДТП. На записи также заметно, что красный автомобиль вылетел с проезжей части. Кроме того, в момент столкновения автомобильные запчасти разлетелись по дороге.

По информации канала, в результате произошедшего 79-летняя пассажирка иномарки получила травмы, несовместимые с жизнью. Volkswagen, в котором она находилась вылетел в кювет. На место аварии прибыли работники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее под Нижним Новгородом легковушка устроила массовое ДТП с тракторами.