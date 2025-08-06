На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В центре Москвы закрыли движение для автомобилей

В центре Москвы закрыли движение для авто на нескольких улицах
close
Pavel Golovkin/AP

В центре Москвы закрыли движение автомобилей на нескольких улицах. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение временно закрыто: на Тверской улице в районе дома 9 по направлению в центр; на улице Новый Арбат перед съездом на улицу Знаменка по направлению в центр», — говорится в публикации.

В Дептрансе посоветовали искать пути для объезда через Бульварное и Садовое кольца.

До этого на Амурском мосту образовалась пробка в 15 километров.

«15-километровая пробка растянулась на Амурском мосту. Там столкнулись КамАЗ, грузовик и легковушка. Длинные колонны из машин стоят в обе стороны на въезде в Хабаровск. Проезд сейчас там занимает больше часа. Причина — тройная авария», — говорится в публикации Telegram-канала Amur Mash.

Ранее дальнобойщики стали массово получать штрафы из-за «глушилок» вдоль дорог.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами