В центре Москвы закрыли движение для автомобилей

В центре Москвы закрыли движение для авто на нескольких улицах

В центре Москвы закрыли движение автомобилей на нескольких улицах. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение временно закрыто: на Тверской улице в районе дома 9 по направлению в центр; на улице Новый Арбат перед съездом на улицу Знаменка по направлению в центр», — говорится в публикации.

В Дептрансе посоветовали искать пути для объезда через Бульварное и Садовое кольца.

До этого на Амурском мосту образовалась пробка в 15 километров.

«15-километровая пробка растянулась на Амурском мосту. Там столкнулись КамАЗ, грузовик и легковушка. Длинные колонны из машин стоят в обе стороны на въезде в Хабаровск. Проезд сейчас там занимает больше часа. Причина — тройная авария», — говорится в публикации Telegram-канала Amur Mash.

Ранее дальнобойщики стали массово получать штрафы из-за «глушилок» вдоль дорог.