На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель Infiniti протаранил пять легковушек на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы Infiniti протаранил пять легковушек
true
true
true

Водитель черной Infiniti протаранил пять легковых автомобилей на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Массовое ДТП произошло на улице Валиса Лациса в столичном Тушино. Мужчина, управлявший джипом Infiniti, протаранил минимум пять легковушек, припаркованных рядом с «Пятерочкой». Виновник аварии пытался скрыться с места, однако из-за повреждений его автомобиля далеко уехать мужчина не смог – через 200 метров он заглох», — сообщает канал.

О пострадавших не сообщается.

До этого сообщалось, что в Самаре легковой автомобиль разорвало на части после жесткого столкновения с пассажирским автобусом. Местные жители запечатлели последствия инцидента на камеру. На кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения: в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на место прибыли спасатели, а пассажиры и очевидцы столпились на дороге.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами