Видео: автомобиль с самарцем разорвало на части в момент жесткого ДТП

В Самаре на видео сняли разорванную на части машину после жесткого столкновения

В Самаре пассажирский автобус столкнулся с легковом автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП Самара».

«По предварительной версии Госавтоинспекции, причиной аварии стало несоблюдение водителем импортного автомобиля безопасной скорости, что привело к столкновению с пассажирским автобусом, перевозившим порядка 40 человек», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели последствия инцидента на камеру. На кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения: в момент столкновения ее разорвало на части, а автомобильные детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на место прибыли спасатели, а пассажиры и очевидцы столпились на дороге.

По информации канала, в момент столкновения у автомобиля отлетел аккумулятор. В результате ДТП пострадал водитель легковой машины, прибывшие на место аварии медики госпитализировали мужчину с травмами. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

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