Автомобили москвичей ушли под воду и попали на видео

В Москве автомобили ушли под воду после сильного дождя. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Зеленоград, район Матушкино, 2-й Западный проезд», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что два автомобиля стоят на затопленном участке дороги, при этом вода достигла крыши машин.

До этого сообщалось, что в Москве на Выборгской улице затопило парковку с автомобилями. На опубликованных в сети кадрах видно, что парковка полностью затоплена. При этом по дороге ездят автомобили, колеса которых практически ушли под воду. На записи также слышно, как автор видео сравнивает обстановку в столице с городом Сочи.

Кроме того, в Москве на Ленинградском шоссе автомобили вместе с водителями упали в болото. По словам автора видео, мужчины пытались объехать затопленный участок дороги по обочине и упали в водоем. На кадрах заметно, как водители выбираются из автомобилей.

Ранее автобус с людьми затопило в Ленобласти.