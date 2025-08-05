Автобус с людьми затопило в Ленобласти, и это попало на видео

В Ленобласти на видео сняли затопленный автобус с пассажирами

В деревне Дмитрово Ленинградской области затопило общественный транспорт, внутри которого были люди. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Автобус ушел под воду в Дмитрово», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На карах видно, что пол в общественном транспорте полностью затоплен. При этом все пассажиры находятся на сидениях, поэтому не достают до воды.

До этого сообщалось, что в Москве на Выборгской улице затопило парковку с автомобилями. На опубликованных в сети кадрах видно, что парковка полностью затоплена. При этом по дороге ездят автомобили, колеса которых практически ушли под воду. На записи также слышно, как автор видео сравнивает обстановку в столице с городом Сочи.

Кроме того, в Москве на Ленинградском шоссе автомобили вместе с водителями упали в болото. По словам автора видео, мужчины пытались объехать затопленный участок дороги по обочине и упали в водоем.

Ранее московских водителей предупредили о сильном дожде.