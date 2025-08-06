На видео попало, как авто развернуло на МКАД после жесткого удара «Газели»

В Москве на МКАД «Газель» врезалась в остановившийся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«9 км. МКАД, 03.07.2025 в 23:20», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль едет по оживленной дороге, после чего останавливается. Несколько машин объезжают транспорт, но водитель «Газели» не успевает затормозить и врезается в автомобиль, который от удара разворачивается на проезжей части и он задевает еще две машины.

До этого сообщалось, что в Самаре легковой автомобиль разорвало на части после жесткого столкновения с пассажирским автобусом. Местные жители запечатлели последствия инцидента на камеру. На кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения: в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на место прибыли спасатели, а пассажиры и очевидцы столпились на дороге.

Ранее под Нижним Новгородом легковушка устроила массовое ДТП с тракторами.