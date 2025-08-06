Под Нижним Новгородом легковушка устроила массовое ДТП с тракторами

Массовое ДТП с тракторами произошло на трассе M-12 под Нижним Новгородом

На трассе М-12 в Сергачском районе Нижегородской области легковой автомобиль Volvo врезался в грузовик КАМАЗ и два трактора. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

«У трактора «Беларус» заклинило колесо, из-за чего он врезался в отбойник. Второй тракторист остановился для помощи, а водитель КАМАЗа предупреждал других автомобилистов о ситуации. В этот момент в технику влетел «Вольво», — сообщает канал.

Отмечается, что в момент ДТП легковушка перевернулась. Водитель получил травмы. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.