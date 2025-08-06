В России сильно подешевел китайский кроссовер Wey 05

Китайский кроссовер Wey 05 подешевел в России на 450 тысяч рублей

Премиальный китайский кроссовер Wey 05 стал дешевле в России на 450 тыс. рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

«Автомобиль 2024 года выпуска с учетом прямой выгоды в 450 тыс. рублей стоит 5,55 млн рублей», — сообщает портал.

Кроссовер Wey 05 получил гибридную силовую установку, выполненную по схеме подключаемого гибрида (PHEV) с возможностью подзарядки от сети, а также синхронные электродвигатели. В салоне Wey 05 установлен проекционный дисплей и электронная комбинация приборов. Климатическая установка управляется через сенсорный дисплей с тактильной обратной связью. Премиальная акустическая система оснащена 12 динамиками, а в дополнение к ней у кроссовера есть еще и активная система шумоподавления.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда.